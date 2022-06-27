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التعليم العالي تنفي وجود أي قرار بتوحيد رسوم الطب وطب الأسنان

الإثنين، 27-06-2022 12:13 م

التعليم العالي تنفي وجود أي قرار بتوحيد رسوم الطب وطب الأسنان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
كشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الاعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن المجلس وافق على اعتماد كلية طب الأسنان في جامعتين رسميتين وجامعة خاصة في المملكة .

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وأضاف الخطيب اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن التدريس بكليات طب الأسنان المعتمدة من جديد لن يبدأ إلا بعد تحقيق الشروط المشددة التي وضعها مجلس التعليم العالي.


من ناحية أخرى نفى وجود أي قرار حول توحيد رسوم ساعات تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية .


وأشار أن مجلس التعليم العالي لم يناقش لغاية الآن ملف توحيد رسوم تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات .


وكان الخطيب سابقاً صرح لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم الموافقة على اعتماد كلية طب الأسنان في جامعتين من الجامعات الخاصة وذلك لأول مرة في المملكة  .


وبهذا يبلغ مجموع اعتماد كليات طب الأسنان الجديدة في 5 جامعات رسمية وخاصة .


 




 

 


 

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