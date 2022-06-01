الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

سعودي يوجه رسالة الى الاردنيين .. هذا ما حدث في عمان !

الحمل الكهربائي يسجل 3050 ميغاواط مساء أمس الثلاثاء

تقرير يرصد ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج

النتشة: الوصاية الهاشمية الدرع الواقي للمقدسات في القدس

حتى لا ترتفع الاسعار.. مطالب باعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات

السواعير: طرح الثقة بوزير الطاقة في حال استمرار ارتفاع المحروقات

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم لمدة اسبوع

الأوقاف: الخميس آخر موعد لتسليم تصاريح الحج

مصادر :قرار "المركزي" لن يؤثر على قيمة وآلية وإجراءات تقديم التسهيلات والقروض

وزارة النفط العراقية تكشف عن صادراتها من النفط الخام وإيراداتها في مايو

الأربعاء، 01-06-2022 03:08 م

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم لمدة اسبوع

5202231183923229746514


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء عن تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم نتيجة عدم تسجيلهم على المنصة وذلك حتى نهاية يوم السابع من شهر حزيران الحالي.

اضافة اعلان


واكد الخرابشة على إتاحة إصدار فاتورة جديدة مدعومة لغير المسجلين حتى الآن بدلاً من الفاتورة غير المدعومة الصادرة لهم وذلك لغاية السابع من شهر حزيران الحالي، موضحا أنه يمكن للذين لم يسجلوا للدعم وصدرت فواتيرهم مراجعة أقرب مكتب لخدمة المشتركين التابع لشركة توزيع الكهرباء.


وحث الخرابشة كافة الفئات المستهدفة بالدعم على التسجيل على منصة الدعم المخصصة للأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة.

وكان الخرابشة قد أعلن في وقت سابق اتاحة المجال لالغاء الفواتير غير المدعومة وإصدار فاتورة جديدة حسب التعرفة المدعومة بعد التسجيل على المنصة ولغاية نهاية شهر أيار الماضي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

سعودي يوجه رسالة الى الاردنيين .. هذا ما حدث في عمان !

تداعيات-كوفيد-19-على-المكافحة-الدولية-للإرهاب-البيولوجي

وفد من "الطاقة الذرية" يطلع على سبل الوقاية من الأوبئة و التهديد البيولوجي في الأردن

0L5A8804

الحمل الكهربائي يسجل 3050 ميغاواط مساء أمس الثلاثاء

علاج-الرعاف-عند-الاطفال-1

نصائح من الدفاع المدني للتعامل مع نزيف الأنف

0L5A1065

1358 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

278570342_361509149348629_4414047912973188008_n

تنويه من الأمانة حول توقف الأنظمة الإلكترونية

أخبار متعلقة
ازمة سير (11)

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

520226151713564263501

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

313488db8fab33365c53a1b639f8cbf5

محمد وسلمى يتصدران.. تعرّف على أكثر أسماء الذكور والإناث تكراراً في الأردن عام 2021

947x500-m9zp8

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية في المملكة .. من 260 -280 دينار

البنك المركزي (7)

المركزي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس اعتبارا من الأحد

ت

الغذاء والدواء: إغلاق 20 منشأة غذائية وإيقاف 209 عن العمل خلال رمضان