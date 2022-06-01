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الأربعاء، 01-06-2022 04:53 م

الأردن يثمّن دور فرنسا الداعم لحلّ الدولتين

الأردن-فرنسا


الوكيل الإخباري - ثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي موقف فرنسا الداعم لحلّ الدولتين والداعي الى احترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها. 

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واكد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم، على أهمية الشراكة الأردنية الفرنسية الاستراتيجية والإرادة المشتركة لتعزيزها تعاوناً وتنسيقاً أعمق في مختلف المجالات.

وبحث الصفدي وكولونا التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الذي تستضيفه المملكة غداً. 

وأكّد الوزيران على استمرار العمل من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار. 

 

 




 

 


 

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