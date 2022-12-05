التعليم العالي : توجه لدراسة آلية جديدة لتوزيع الدعم الحكومي

الوكيل الاخباري - تحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن توجه لدراسة آلية جديدة لتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات، ما قد يزيد "مخصصات موضوعة لصندوق دعم الطالب".



وقال الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب لقناة المملكة، إن "هناك توجها لدى مجلس التعليم العالي ولجنة الموازنات المنبثقة عن المجلس برئاسة الأمين العام، لدراسة آلية جديدة لتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات قد يتم من خلالها زيادة المخصصات الموضوعة لصندوق دعم الطالب".

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