التعليم العالي: عزوف عن تخصص الهندسة و5 آلاف شاغر متاح في الجامعات الاردنية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب أن 5 آلاف شاغر في الجامعات الاردنية بتخصصات الهندسة وفروعها.

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وكشف الخطيب اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" عن ضعف بالإقبال على تخصصات الهندسة لأول مرة للعام الدراسي القادم 2022 - 2023 على عكس تخصص الطب الذي تقدم له 24 ألف طالب.



وكان نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، دعا في وقت سابق جميع من أنهوا متطلبات النجاح في الثانوية العامة، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بيانات النشرة الإرشادية عند اختيار تخصصاتهم الهندسية، مشيرا إلى أن هناك بعض التخصصات التقنية مطلوبة بحذر، وبعضها الآخر مشبع وراكد.



وأشارت النشرة الإرشادية إلى أن الهندسة المدنية، والمعمارية، والكيميائية، والمناجم والتعدين، والجيولوجية والبترول، بحالة "ركود" لجميع تخصصاتها، والهندسة الميكانيكية بحالة "ركود" لمعظم تخصصاتها و"مشبعة" لأربعة من تخصصاتها الفرعية.



وأضاف أن معظم تخصصات الهندسة الكهربائية بحالة "ركود" مع وجود تخصصات مطلوبة ضمنها مثل: الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، الطاقة المتجددة والمستدامة، وهندسة أمن الشبكات، واتصالات إنترنت الأشياء، فيما نصحت النشرة الإناث بعدم دراسة الهندسة الكيميائية، هندسة المناجم والتعدين.



ووفقا لأحدث الأرقام، بلغ عدد منتسبي النقابة 187473 مهندسا، فيما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية 37925 طالبا، و 5000 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في جامعات خارج الأردن.



يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قالت إن إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2022 / 2023، سيكون مساء يوم الخميس القادم الموافق 29 / 9 / 2022.

