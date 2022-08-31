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الأربعاء، 31-08-2022 07:45 م

التعليم العالي يوضح حول قرار إيقاف القبول في 42 تخصص بالجامعات الرسمية

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي أن لا يطبق قرار إيقاف القبول في الـ(42) تخصصا التي أعلن عنها سابقاً، على الطلبة المتقدمين بطلبات انتقال من جامعة إلى أخرى (طلبات الانتقال الخارجية) أو من تخصص إلى آخر (طلبات الانتقال الداخلية).

وفي منشور عبر “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أنه تم توجيه كتاب رسمي بذلك إلى رؤساء الجامعات الرسمية.

وأشار إلى أنه بإمكان الطلبة استكمال إجراءات القبول في حال حققوا شروط وتعليمات الجامعة المعنية النافذة المتعلقة بالانتقال الداخلي أو الخارجي.

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