السبت 13-02-2021
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السبت، 13-02-2021 07:37 م

التعميم على 21 مركبة و 23 دراجة نارية بمخالفات القيادة في البحر الميت

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغات وردت لإدارة السير المركزية حول وجود مجموعات من الأشخاص في منطقة البحر الميت يقودون مركباتهم ودراجاتهم النارية بصورة متهورة واستعراضية ما عرض حياتهم ومستخدمي الطريق للخطر.
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وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تنظيم حملة أمنية ومرورية في المنطقة جرى خلالها التعميم على 21 مركبة و 23 دراجة نارية ممن كان أصحابها يقودون بصورة متهورة واستعراضية معرضين حياتهم ومستخدمي الطريق للخطر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم اضافة لحجز المركبات والدراجات النارية .

 




 

 


 

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