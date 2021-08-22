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التنمية الاجتماعية تشارك في حملة التوعية حول الرشوة

الأحد، 22-08-2021 06:31 م

التنمية الاجتماعية تشارك في حملة التوعية حول الرشوة

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الوكيل الاخباري - شاركت وزارة التنمية الاجتماعية في حملة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ للتوعية حول مخاطر الرشوة، وذلك تنفيذاً لتعميم مجلس الوزراء، الذي طالب أجهزة الدولة المختلفة بالتعاون مع الهيئة لإنجاحها، ونشر الإضاءات والرسائل التوعوية، التي أعدتها الهيئة لهذه الغاية، ودعم الحملة التي بدأتها لكشف مخاطر الرشوة وآثارها السلبية على المجتمع.اضافة اعلان


وقالت وزارة التنمية، في بيانٍ صحفي، اليوم الأحد، إنها ستقوم بنشر الإضاءات والرسائل تباعًا وتكرارًا على مواقعها الإلكترونية، وعلى حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

 




 

 


 

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