رئيس الوزراء ينعى وزير التنمية الاجتماعية الأسبق محمد الصقور

الوكيل الاخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير التنمية الاجتماعية الأسبق الدكتور محمد الصقور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الصقور لوطنه في جميع المواقع التي شغلها متقدماً بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه.



وشغل المرحوم الصقور المولود في الطفيلة عام 1936، منصب وزير التنمية الاجتماعية خلال الفترة 1993 - 1995 وعضوا في مجلس الأعيان عدة مرات، وأمينا عاما لوزارة التنمية الاجتماعية ومديرا لصندوق المعونة الوطنية وخبيرا ومدرسا في العديد من المراكز والجامعات المحلية والعربية والدولية.



--(بترا)