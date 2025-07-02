خطأ صباحي "غير متوقع" يؤثر سلباً في خسارة الوزن

الوكيل الإخباري- حذّرت خبيرة التغذية كات بيست من ارتكاب ما وصفته بـ"الخطأ الكبير" في أنظمة خسارة الوزن، يتمثل في تناول بيضتين فقط على الإفطار، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء عملية فقدان الوزن، رغم شيوع هذه العادة كخيار صحي.

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وفي تصريحات نقلتها صحيفة Hindustan Times، أوضحت كات أن "بيضتين كبيرتين تحتويان على نحو 140 سعرة حرارية، و12 غرامًا من البروتين، و10 غرامات من الدهون"، وهو غير كافٍ لدعم الجسم خلال رحلة فقدان الوزن.



سبب علمي: نقص في البروتين

وبيّنت الخبيرة أن هناك سببين رئيسيين وراء عدم كفاية هذا الإفطار:

نقص في كمية البروتين اللازمة لتحفيز بناء العضلات (MPS - Muscle Protein Synthesis)، حيث يحتاج الجسم إلى ما لا يقل عن 30 غرامًا من البروتين في الوجبة الواحدة لتحفيز هذه العملية التي تدعم إصلاح وبناء أنسجة العضلات.



عدم الشعور بالشبع لفترة طويلة، إذ إن الكمية المذكورة من البروتين والدهون والسعرات لا تكفي لإبقاء الشخص ممتلئًا حتى الوجبة التالية، ما يزيد احتمالية تناول وجبات خفيفة أو أطعمة غير صحية لاحقًا.



الحفاظ على العضلات مفتاح القوام الرشيق

وأكدت كات بيست أن البروتين لا يقتصر دوره على فقدان الدهون، بل يُسهم أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات، وهو أمر أساسي للحصول على قوام صحي ومتوازن أثناء خسارة الوزن.