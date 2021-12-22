التنمية: تسليم دعم بقيمة 156.5 ألف دينار لـ 54 جمعية

الوكيل الاخباري - سلمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، دعما بقيمة 156.5 ألف دينار لـ 54 جمعية شملت جميع محافظات المملكة، من صندوق دعم الجمعيات.



وقال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالوكالة محمود الجبور، مندوبا عن وزير التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات، خلال تسليم دعم المشاريع للجمعيات، إن يد الوزارة ممدودة للتعاون من أجل النهوض بالجمعيات، والمساهمة في تعزيز الجوانب الاجتماعية وفقا لبرامجها وأهدافها.

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