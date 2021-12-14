خروج 14 من منتفعي جرش للرعاية والتأهيل من المستشفيات

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن خروج 14 منتفعا من منتفعي مركز جرش للرعاية والتأهيل من المستشفيات بعد استقرار حالتهم الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وذلك وفقا للتقارير الطبية المختصة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن 14 منتفعا آخرين ما يزالون على سرير الشفاء قيد المتابعة الصحية وأنهم بصحة جيدة.



يشار إلى أن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح كان قد أشرف على نقل ٢٨ منتفعا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بفايروس كورونا حيث اقتضى نقلهم احترازيا .

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