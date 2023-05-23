التنمية تقدم مساعدات نقدية لـ 32446 أسرة خلال شهر نيسان

الوكيل الإخباري-

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أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها عن شهر نيسان الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية لمختلف مناطق المملكة.وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس اليوم الثلاثاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.وبحسب التقرير، قدمت مديريات الوزارة مساعدات عينية لـ 29588 أسرة، ومساعدات نقدية لـ 32446 أسرة أخرى، وأجرت 4933 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و 163 دراسة للإعفاء من نفقات العلاج، و 39 دراسة لتسوية حقوق الورثة، و 8 دراسات لأسر منتجة.كما تم ترخيص 17 حضانة، وإنذار حضانتين، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 141 طلبا، وبلغ عدد طلبات صيانة منازل 88 طلبا .كما تم تسليم طفلين لأسر راعية بديلة، واستقبلت الوزارة 66 دراسة لرعاية أسر بديلة، وأجريت 22 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 27 طفلا، واستقبال 20 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن.وبلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن مسنا واحدا، وأجريت 8 دراسات تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 768 زيارة تتبعية.واستقبلت مديريات الوزارة 38 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 10 جمعيات خيرية، فيما تقدمت 102 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و18 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 3 جمعيات، و321 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و36953 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 694 متسولا، ونفذت 374 حملة، كما أجرت الوزارة 489 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 150 حدثا خلال نيسان الماضي، وأجرت 1930 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، اوضح خريس، إنه تم تسجيل 13 جمعية، وحل 21 أخرى، فيما انضمت 5 جمعيات لعضوية اتحاد الجمعيات، وجرت الموافقة على 84 نظاما أساسيا معدلا.ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر نيسان الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 912 أسرة، واستفادت 1233 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و88 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، واستفاد 128 شخصا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.