التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 2713 أسرة خلال شهر حزيران

الوكيل الاخباري- عرض تقرير شهر حزيران الماضي، الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، اليوم الثلاثاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.



وبحسب التقرير، قدمت مديريات الوزارة مساعدات نقدية لـ 2713 أسرة، فيما استفادت 12156 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 7865 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و195 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و35 دراسة لتسوية حقوق الورثة.



كما جرى ترخيص 6 حضانات، وإغلاق 6 حضانات وإنذار 4، وترخيص حضانة منزلية واحدة، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 111 طلبا، وتم استقبال 69 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 97 دراسة لأسر منتجة.



وأشار التقرير إلى تسليم 7 أطفال لأسر راعية بديلة، واستقبال 135 طلبا لأسر راعية بديلة، كما أجريت 21 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 23 طفلا، وتم استقبال 14 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن 10 مسنين، وأجريت 16 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، وتم إلحاق 3 أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية.



وأضاف أنه تم إنذار مركز للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 1188 زيارة تتبعية.



واستقبلت مديريات الوزارة 27 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وتم تشكيل هيئات إدارية مؤقتة لنحو 31 جمعية خيرية، فيما تقدمت 391 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و101 طلب منح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 16 جمعية، و 184 اجتماعا عقدها مدراء مديريات التنمية الاجتماعية لرؤساء الجمعيات الخيرية والهيئات العامة، و270 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و31911 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.



من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 1211 متسولا، وأجرت 424 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 976 دينارا، كما أجرت 728 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، حيث دخل إليها 285 حدثا خلال حزيران الماضي، وأجرت 1667 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، إنه تم تسجيل 20 جمعية، وحل 11 أخرى، فيما انضمت 9 جمعيات لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 40 نظاما أساسيا معدلا، وتم الموافقة على طلبين للحصول على التمويل الأجنبي.



ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر حزيران الماضي، لم تستفد أي أسرة جديدة من المعونة الشهرية المتكررة، واستفادت 690 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و96 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و160 شخصا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.