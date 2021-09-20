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الإثنين، 20-09-2021 03:16 م

التنمية : ضبط 12 متسولا يتقاضون رواتب تقاعدية و13 يملكون مركبات

وزارة التنمية خاص


الوكيل الإخباري - ضبطت فرق مكافحة التسول في المملكة خلال الأسبوع الماضي 389 متسولا في كافة أنحاء المملكة بينهم 235 من الأحداث و 154 من البالغين .

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وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي اليوم الاثنين أن عدد المضبوطين في محافظة العاصمة بلغ 92 متسولا ومتسولة 44 منهم من البالغين 5 منهم من جنسيات غير أردنية و48 من الأحداث بينهم 7 من جنسيات من غير الأردنيين، فيما شارك في الحملة 102 موظف و33 حافلة.  


وكشفت بيانات الوزارة أن من بين المضبوطين متهمون بجرائم قتل اضافة الى وجود 12 قضية أمن دولة بحق أحدهم فضلا عن وجود قيود جرمية لعدد منهم بجرائم مختلفة.


وبلغ عدد المضبوطين في اقليم الجنوب 97 من الأحداث و 34 متسولا بالغ و185في إقليم الشمال بينهم 34 من البالغين و150 من الأحداث.


وكشفت بيانات الوزارة أن 12 متسولا منهم يتقاضون رواتب من الضمان الاجتماعي تتراوح بين 300 و700 دينار ، كما كشفت الوزارة عن أن 13 منهم يمتلكون سيارات  خصوصية وواحد منهم يمتلك مؤسسة فردية.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين وايداعهم المراكز الأمنية المختصة.


وتؤكد الوزارة أن حملات مكافحة التسول مستمرة في كافة محافظات المملكة بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والإدارة المحلية والامن العام وامانة عمان الكبرى  والبلديات للحد من افة التسول في مختلف المحافظات.


وتهيب وزارة التنمية الاجتماعية التأكيد على المواطنين عدم منح هؤلاء المتسولين اية مبالغ مالية حيث يمتهنون التسول للتكسب وجمع الأموال دون حاجة من خلال استدرار عطف الناس والاحتيال عليهم.


وتمنت الوزارة على المواطنين المساهمة في مكافحة هذه الآفة عبر التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن رقم (0798518274) للابلاغ عن اية حالات تسول  في المملكة.


 




 

 


 

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