الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

التلفزيون الإيراني يؤكد استهداف مركز استخباري بالجولان وقاعدة نفاتيم الجوية

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 0.2% إلى 3% عالمياً

ايران : العملية العسكرية تمت بدقة واستهدفت مواقع انطلاق طائرات "إف 35" في اسرائيل

الغارديان: لأول مرة في التاريخ توجه إيران ضربة مباشرة لإسرائيل انطلاقا من أراضيها

التنمية : ضبط 808 متسولاً ومتسولة خلال آذار

رئيسي: أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزما

الاحتلال: أمريكا وبريطانيا وفرنسا شاركوا بالتصدي للهجوم الإيراني

تشييع جثمان الشهيد الطفل عمر حامد في رام الله

أسواق النفط تترقب تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل

إصابات في قصف للاحتلال استهدف 3 منازل ببيت حانون

الأحد، 14-04-2024 02:01 م

التنمية : ضبط 808 متسولاً ومتسولة خلال آذار

dseqhB2WELte9KyCC2RSmoJaS5zOSJf4BEWn9Hkd


الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد، تقريرها عن شهر آذار 2024، رصدت فيه أبرز الإنجازات والخدمات التي قدمتها.

اضافة اعلان


وبحسب التقرير، فقد استقبلت (5174) معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، وبلغت دراسات معاملات الإعفاء من نفقات العلاج (124) دراسة، في حين أجرت (35) معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، وبلغ عدد دراسات إعفاء الخادمات (1769) دراسة.


وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فإنّ الجمعيات المحلية المسجلة بلغت (15) جمعية، وبلغت طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات (73) طلب، في حين أن عدد الجمعيات التي تمّ حلها (58) جمعية، وقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ (6399) جمعية.


كما تمّ توجيه الانذار لجمعية واحدة، وتشكيل هيئات مؤقتة لـ10 جمعيات، وقد أنهت 4 هيئات مؤقتة أعمالها، وكذلك الانتهاء من أعمال 15 لجنة حل وتصفية.
ووفقًا للتقرير، فإنّ عدد الحضانات التي تم ترخيصها (4) حضانات، وعدد الأطفال الذين تم دخولهم لمؤسسات الرعاية والحماية (23) طفل، وعدد الأطفال الذين تم تسليهم من مؤسسات الرعاية والحماية (25) طفل، وعدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر راعية بديلة (8) أطفال.


وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد (171451)، وعدد تحويلات المعونات المالية الشهرية (المعونة التكميلية) 16841، وعدد تحويلات المعونات المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة (33830)، وعدد الأفراد المدربين من برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة (35) فرد، وعدد الأسر المستفيدة من معونات التأهيل الجسماني (114) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات من برنامج المعونات المالية الإضافية (1638) أسرة.


كما بلغ عدد الأسر الجديدة التي استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد (4148) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات مالية من برنامج المعونات المالية التكميلية (675) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات مالية طارئة فورية (923) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات مالية طارئة عادية (602) أسرة.


وقد بلغ معدل الاستجابة على الاتصالات من الشكاوى واستفسارات (85%)


وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 417 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 808 متسولًا ومتسولة.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-04-14 at 12.05.57 PM

الجامعة الأردنية تتقدم في تصنيف QS العالمي وتتصدر الوطن العربي في عدد من التخصصات

0120

تمديد فترة التقديم لمسابقة أفضل مشروع في الأمن السيبراني لطلبة الجامعات

-1548839615

الملكية الأردنية تعيد برمجة رحلاتها

420247235932631015747

بعد اعلان النتائج .. هام من التعليم العالي للمقبولين في المنح والقروض الجامعية

436329144_812401624254878_6401897328367460351_n

قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

437536032_730722442568326_1820418541360894357_n

التعامل مع 1306 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
55

1.537 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة للربع الأول

1000450455

وزيرة التنمية: ضبط 7809 متسولا العام الماضي.. والحالات المضبوطة غير مرتبطة بالعوز والحاجة

c25c9cd0-1a5a-482e-8d7f-6edce890493e

بني مصطفى تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

AqBlgih6DQnZFxdgjNgj0w6dbNxDm62bj7qScktR

ضبط متسول بحوزته 6288 ديناراً في اربد

65f44647e3033

34097 أسرة استفادت من برنامج المعونات المالية الشهرية خلال شباط الماضي

ZuCsg6caMlFj2AuKFfGWIsBqhNZKhbzmZy2Ov9Tp

ضبط 38 متسولا في إربد