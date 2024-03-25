34097 أسرة استفادت من برنامج المعونات المالية الشهرية خلال شباط الماضي

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين ، تقريرها عن شهر شباط الماضي 2024، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

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وبحسب التقرير، استقبلت 8233 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، و 211 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 70 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.



ووفق التقرير رخصت الوزارة 10 حضانات، كما الحقت الوزارة 44 طفل في دور رعاية الأطفال الايوائية، وخروج 30 طفل من دور الرعاية.



وبحسب التقرير استقبلت 1695 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 15 جمعية، وانضمت 3 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 9 اهيئات إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 2 هيئة مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إنذار 4 جمعيات.



وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1384 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية (الشهرية) 34097 أسرة، وبرامج المعونات المالية (التكميلية) تخصيص جديد (16378) أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 95 أسرة.



وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 10669 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 93%.



وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 593 متسولًا ومتسولة.