بني مصطفى تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الإفطار الرمضاني الذي أقامته، اليوم السبت، تكية أم علي للفقراء والمحتاجين بمنطقة المحطة في عمان.



وأشادت بالافطارات الرمضانية التي تنظمها التكية، والتي توفرها في جو عائلي، وتخفف من الأعباء عن الأسر المحتاجة، من خلال ما تقدمه من وجبات غذائية للمستفيدين، ومن بينهم العمال والوافدين، لافتةً الى أن زيادة الاقبال على دعم برامجها من خلال التبرعات، يعكس ثقة المجتمع الاردني بجهودها واستمرارها خلال السنوات الماضية والعام الحالي.

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