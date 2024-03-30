الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب عزم يرفض أي مساس بأمن واستقرار الوطن

ثقافة الكرك تواصل أمسياتها الرمضانية

برنامج رمضانيات يواصل فعالياته في مركز إربد الثقافي

حزب عزم يعقد لقاء مع فاعليات مجتمعية بعجلون

تواصل فعاليات برنامج "رمضانيات" في الزرقاء

ترامب ينشَر صورة لبايدن مقيداً على شاحنة

سفينة ثانية محملة مساعدات تغادر قبرص متجهة لغزة

إعلام عبري: الموافقة على إطلاق سراح أسرى مقابل جثتي أسيرين

70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد- تحذيرات

السبت، 30-03-2024 10:47 م

بني مصطفى تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

c25c9cd0-1a5a-482e-8d7f-6edce890493e


الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الإفطار الرمضاني الذي أقامته، اليوم السبت، تكية أم علي للفقراء والمحتاجين بمنطقة المحطة في عمان. 

وأشادت بالافطارات الرمضانية التي تنظمها التكية، والتي توفرها في جو عائلي، وتخفف من الأعباء عن الأسر المحتاجة، من خلال ما تقدمه من وجبات غذائية للمستفيدين، ومن بينهم العمال والوافدين، لافتةً الى أن زيادة الاقبال على دعم برامجها من خلال التبرعات، يعكس ثقة المجتمع الاردني بجهودها واستمرارها خلال السنوات الماضية والعام الحالي.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1711829470044

حزب عزم يرفض أي مساس بأمن واستقرار الوطن

2

ثقافة الكرك تواصل أمسياتها الرمضانية

2222

برنامج رمضانيات يواصل فعالياته في مركز إربد الثقافي

2222

حزب عزم يعقد لقاء مع فاعليات مجتمعية بعجلون

11

تواصل فعاليات برنامج "رمضانيات" في الزرقاء

3202414233634408648501

الملك يعزي عشيرة الدلابيح

أخبار متعلقة
AqBlgih6DQnZFxdgjNgj0w6dbNxDm62bj7qScktR

ضبط متسول بحوزته 6288 ديناراً في اربد

9999999

محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل رمضان

65f44647e3033

34097 أسرة استفادت من برنامج المعونات المالية الشهرية خلال شباط الماضي

1

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة

1

بني مصطفى تشارك بجلسة "أنظمة الحماية الاجتماعية" في نيويورك

0

محاضرة بالأغوار الشمالية عن أحكام وفضائل رمضان