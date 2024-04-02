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الثلاثاء، 02-04-2024 01:02 م

وزيرة التنمية: ضبط 7809 متسولا العام الماضي.. والحالات المضبوطة غير مرتبطة بالعوز والحاجة

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الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الوزارة أنه تم ضبط 7809 متسولا العام الماضي، منهم 4069 دون سن 18 سنة.

وقالت بني مصطفى خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هناك نحو 1956 حدث داخل دور تربية وتأهيل الأحداث.

وأضافت أن حالات التسول المضبوطة غير مرتبطة بوجود حالات اجتماعية أو وجود سبب للتسول مثل العوز والحاجة وإنما أصبحت وسيلة للكسب.
  
وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة تركز على الحملات التوعوية للقضاء على ظاهرة التسول وخاصة المكررين منهم والمسخرين الذين يقومون بتسخير أشخاص من أجل التسول بالإضافة لتغليظ العقوبات للحد منها.

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وبيّنت أن الوزارة تقوم بعمليات ضبط للمتسولين في أماكن تواجدهم حتى أن هناك ضبوطات تتم خلال فترة الإفطار في شهر رمضان.

 

ويتمحور المؤتمر حول موضوعات عدة أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والتشريعات القانونية لوزارة التنمية كقانون التنمية الاجتماعية الجديد، إضافة للتطورات على الخطة العشرية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء.

 




 

 


 

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