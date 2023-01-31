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الثلاثاء، 31-01-2023 09:06 ص

التنمية والمعونة: خطة لمساعدة الحالات الطارئة خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري- أعلنت كل من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية عن جاهزيتهما لمواجهة الحالة الجوية السائدة من خلال المديريات الميدانية المنتشرة في جميع ألوية ومحافظات المملكة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة والصندوق، في بيان صحفي مشترك صدر اليوم الثلاثاء، إنهما تعملان وفق خطتهما التي تم إعدادها لمواجهة فصل الشتاء والحالات الطارئة التي قد تواجه المواطنين، بالتعاون والتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات لدى الحكام الإداريين لتقديم المساعدات الطارئة ومواد الإغاثة والاحتياجات الأساسية.

وذكر البيان أن الوزارة والصندوق وفرا مختلف الاحتياجات الأساسية والمساعدات اللازمة في مثل هذه الظروف في الوحدات الإدارية التابعة لهما في الميدان، وتفويض الصلاحيات اللازمة وبشكل مباشر للمدراء في المناطق المتضررة لاتخاذ الإجراءات التي تحافظ على سلامة المواطنين وتوفير الإيواء المناسب لهم.

وبينت الوزارة أن لجنة الطوارئ المركزية المشكلة في مركزها تعمل على مدار الساعة لمتابعة وتقييم أوضاع دور الرعاية الإيوائية التابعة لها تحسبا لأي طارئ قد يحدث بسبب الأحوال الجوية السائدة لا قدر الله.

وتضمنت خطة الطوارئ توفير احتياجات دور الرعاية والحماية والدور الإيوائية كافة التابعة للوزارة وتأمين التزاماتها من أغذية ومحروقات ومواد تموينية وإغاثية على مدار الساعة.

ولفتت الوزارة وصندوق المعونة الوطنية النظر إلى أنهما وبالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات نظما آليات للتعاون خلال الظروف الجوية السائدة لتقديم المساعدات الطارئة، حيث يمكن للمواطنين الاتصال للتبليغ عن أي حالات طارئة مع الموظفين المناوبين في لجان الطوارئ على هاتف رقم: 5678490/06 ، وتلفاكس رقم: 5674903/06

 




 

 


 

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