لحظات مرعبة.. حيتان قاتلة تغرق يختا سياحيا في البرتغال - فيديو

الوكيل الإخباري- هاجمت مجموعة من حيتان الأوركا يختًا سياحيًا قرب شاطئ "فونتي دا تيلا" في البرتغال، مما أدى إلى غرقه، فيما تم إنقاذ الركاب الخمسة بسلام. كما تعرّض قارب إنقاذ قريب لهجوم مماثل، وتم إنقاذ جميع من كانوا على متنه.

الحادثة تأتي ضمن سلسلة هجمات مشابهة سجلت مؤخرًا في سواحل البرتغال وإسبانيا. ويرجح الباحثون أن سلوك الأوركا ناتج عن فضول أو لعب أو استجابة لتجربة سلبية سابقة، وليس عدائية متعمدة.







Another sailboat was attacked and sank by orcas, on the portuguese coast, nearby Lisbon (Costa da Caparica).

This has been happening for a while now, as this is the third sank boat in one year. The first one was at Gibraltar, the second… ‼️LISBON, PORTUGAL: ORCAS SANK A SAILBOAT!Another sailboat was attacked and sank by orcas, on the portuguese coast, nearby Lisbon (Costa da Caparica).This has been happening for a while now, as this is the third sank boat in one year. The first one was at Gibraltar, the second… pic.twitter.com/S7nOPM3gSX September 13, 2025