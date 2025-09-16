الثلاثاء 2025-09-16 10:10 ص
 

لحظات مرعبة.. حيتان قاتلة تغرق يختا سياحيا في البرتغال - فيديو

الثلاثاء، 16-09-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   هاجمت مجموعة من حيتان الأوركا يختًا سياحيًا قرب شاطئ "فونتي دا تيلا" في البرتغال، مما أدى إلى غرقه، فيما تم إنقاذ الركاب الخمسة بسلام. كما تعرّض قارب إنقاذ قريب لهجوم مماثل، وتم إنقاذ جميع من كانوا على متنه.

الحادثة تأتي ضمن سلسلة هجمات مشابهة سجلت مؤخرًا في سواحل البرتغال وإسبانيا. ويرجح الباحثون أن سلوك الأوركا ناتج عن فضول أو لعب أو استجابة لتجربة سلبية سابقة، وليس عدائية متعمدة.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
