لحظات مرعبة.. حيتان قاتلة تغرق يختا سياحيا في البرتغال - فيديو

الحادثة تأتي ضمن سلسلة هجمات مشابهة سجلت مؤخرًا في سواحل البرتغال وإسبانيا. ويرجح الباحثون أن سلوك الأوركا ناتج عن فضول أو لعب أو استجابة لتجربة سلبية سابقة، وليس عدائية متعمدة.
Another sailboat was attacked and sank by orcas, on the portuguese coast, nearby Lisbon (Costa da Caparica).
This has been happening for a while now, as this is the third sank boat in one year. The first one was at Gibraltar, the second… pic.twitter.com/S7nOPM3gSX
-
أخبار متعلقة
-
ما الذي يميز إطارات "طوال العام" عن الإطارات الصيفية والشتوية؟
-
6 خطوات سريعة للتغلب على الإفراط في التفكير
-
ديكورات خريفية كلاسيكية تعود بروح عصرية
-
حقائق وخرافات حول البيض: ما الصحيح وما الخاطئ؟
-
الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم في منتجع سكني
-
لماذا يوجد ثقب خلف الكراسي البلاستيكية؟ الإجابة عملية
-
ألوان لا تناسب مطبخك: 7 تحذيرات من خبراء الديكور لتجنب أخطاء التصميم
-
وداعًا للغسيل الباهت: طرق فعالة لاستعادة بياض ملابسك!