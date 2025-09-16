الثلاثاء 2025-09-16 10:10 ص
 

6 خطوات سريعة للتغلب على الإفراط في التفكير

الوكيل الإخباري-   لإفراط في التفكير يستهلك الطاقة ويزيد القلق ويُربك اتخاذ القرار، لكن يمكن كسر هذه الحلقة باتباع خطوات بسيطة وعملية بحسب موقع Psychology Today:

 - لاحظ بداية التفكير الزائد
مجرد إدراك أنك دخلت في "حلقة التفكير" يساعد على إبطائها.


- دوّن أفكارك
الكتابة تُخرج الأفكار من رأسك وتمنحك منظورًا أوضح.


- فرّق بين ما يمكنك وما لا يمكنك التحكم به
ركّز على ما تستطيع تغييره، وتجاهل ما هو خارج سيطرتك.


- حدد وقتًا للتفكير
خصص 15 دقيقة فقط للتفكير ثم توقف، لتمنع الإرهاق العقلي.


- ارجع للحظة الحالية
استخدم تمرين الحواس 5-4-3-2-1 للتركيز على الحاضر.


- استبدل التفكير بالفعل
بدل التساؤلات، قم بخطوة صغيرة فعلية تجاه ما يشغلك.


🔹 الخلاصة: لا تحاول إفراغ عقلك، بل وجّه تفكيرك إلى ما هو مفيد وفعّال.

 

