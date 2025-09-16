6 خطوات سريعة للتغلب على الإفراط في التفكير

الوكيل الإخباري- لإفراط في التفكير يستهلك الطاقة ويزيد القلق ويُربك اتخاذ القرار، لكن يمكن كسر هذه الحلقة باتباع خطوات بسيطة وعملية بحسب موقع Psychology Today:

- لاحظ بداية التفكير الزائد

مجرد إدراك أنك دخلت في "حلقة التفكير" يساعد على إبطائها.



- دوّن أفكارك

الكتابة تُخرج الأفكار من رأسك وتمنحك منظورًا أوضح.



- فرّق بين ما يمكنك وما لا يمكنك التحكم به

ركّز على ما تستطيع تغييره، وتجاهل ما هو خارج سيطرتك.



- حدد وقتًا للتفكير

خصص 15 دقيقة فقط للتفكير ثم توقف، لتمنع الإرهاق العقلي.



- ارجع للحظة الحالية

استخدم تمرين الحواس 5-4-3-2-1 للتركيز على الحاضر.



- استبدل التفكير بالفعل

بدل التساؤلات، قم بخطوة صغيرة فعلية تجاه ما يشغلك.



🔹 الخلاصة: لا تحاول إفراغ عقلك، بل وجّه تفكيرك إلى ما هو مفيد وفعّال.