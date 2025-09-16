ديكورات خريفية كلاسيكية تعود بروح عصرية

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الخريف، عادت الكثير من اتجاهات الديكور القديمة إلى الواجهة، لكن بلمسة حديثة تتناغم مع الذوق العصري وتضفي على المساحات دفئاً وأناقة. من الأقمشة الفاخرة إلى النقوش الكلاسيكية، إليك أبرز صيحات ديكور هذا الخريف:

1. المخمل الفاخر

عاد المخمل ليتصدر مشهد الديكور بفضل ملمسه الدافئ وألوانه الغنية كالأخضر الزمردي والأزرق الملكي. لم يعد محصوراً في الطابع الرسمي، بل أصبح يُستخدم بمرونة في الأرائك، الوسائد وحتى الكراسي، خاصة عند دمجه مع خامات طبيعية مثل الكتان.

2. المعادن المعتّقة

النحاس، البرونز، والبرسيم العتيق حلوا محل المعادن الباردة، ليمنحوا المساحات لمسة دافئة وكلاسيكية. تظهر هذه الخامات في الإضاءة، إطارات المرايا، أو حتى تفاصيل الأثاث، وتساهم في خلق توازن بصري يجمع بين القديم والحديث.

3. أكاليل موسمية بسيطة

رغم أنها تُعد من الزخارف التقليدية، عادت أكاليل الزينة بأشكال طبيعية وأنيقة. أوراق خضراء وزهور مجففة باتت تزيّن الأبواب والمداخل بأسلوب عصري يعكس روح الخريف بلمسات شخصية.

4. نقشات الكاروه

نقشات الكاروه الكلاسيكية تظهر هذا الموسم بألوان جديدة مثل الأزرق الداكن والدرجات الترابية. تستخدم في البطانيات، الوسائد، أو حتى التنجيد، لإضفاء طابع دافئ ومريح على الديكور مع الحفاظ على أناقة الخريف.



خلاصة:

العودة إلى الكلاسيكيات ليست رجعية، بل أصبحت رمزًا للأناقة العصرية عندما تُوظف بشكل ذكي ومتوازن. هذا الخريف، امزجي بين دفء الماضي وحداثة الحاضر للحصول على ديكور مريح ومميز يعكس شخصيتك وذوقك.