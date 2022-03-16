التوثيق الملكي يصدر كتاب تاريخ الأردن السياسي

الوكيل الإخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، كتاب "تاريخ الأردن السياسي 1953-1967"، للدكتورة ثروت المشاقبة، ضمن سلسلة الرسائل الجامعية الست لعام 2022، نالت الباحثة من خلاله درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة اليرموك عام 2008.

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وأوضح المركز، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الدراسة تتناول الزمن السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية بين عامي 1953-1967، وهي فترة تسلم المغفور له الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية حتى الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.



وبين أنها عاينت الأوضاع الداخلية في المملكة من الناحية السياسية، وخصوصا إنجازات الحكومات الأردنية، والانتخابات النيابية، وتعريب قيادة الجيش عام 1956، والأزمة السياسية عام 1957، إضافة إلى حديثها عن السياسة الخارجية الأردنية وموقف الأردن من حلف بغداد.



كما تطرقت الدراسة إلى إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1957، والاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الأردنية بين عامي 1953_1966، والاتحاد العربي الهاشمي عام 1958، وانتهت إلى تأريخ دور الأردن في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 ونتائجها على جميع الأطراف.





