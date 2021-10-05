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الثلاثاء، 05-10-2021 10:40 م

التوجيهية لتأهيل المعلمين تعقد اجتماعها الرابع

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الوكيل الاخباري - استضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإعداد وتأهيل المعلمين في الأردن وجاهيا للمرة الاولى.

وجاء الاجتماع بعد توقيع مذكرات التفاهم لتنفيذ البرنامج بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والجامعات الشريكة بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس.

وأثنى أمين عام وزارة التعليم العالي مأمون الدبعي على جهود الجامعات الشريكة في تسكين الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين ضمن برامجها والذي سينطلق مع بداية العام الجامعي 2021 / 2022.

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