الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 28-04-2022 01:53 ص

الجامعة الأردنية تحصل على الآيزو للمرة الثانية على التوالي

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 الوكيل الاخباري - حصلت 5 كليات و10 وحدات إدارية ومراكز في الجامعة الأردنية على شهادة الاعتماد لمعايير شهادة الآيزو :2015" 9001 "؛ لتطبيقها شروط نظام إدارة الجودة الداخلي حسب المواصفات الدولية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وسلّم نائب مدير شركة أس جي أس (SGS) المهندس هشام جلهم شهادة الآيزو:2015 9001 لرئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات في حفل أقيم اليوم الأربعاء في حرم الجامعة، بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات ومدراء الوحدات الحاصلة على الشهادة وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية الحاصلين على شهادة المدقق المعتمد (leads auditor).

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