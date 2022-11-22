الجامعة الأردنيّة تحصل على تقييم 5 نجوم في التقييم العالمي QS Stars

الوكيل الاخباري- حصلت الجامعة الأردنية على تقييم خمس نجوم، لمدة 3 سنوات في نظام التقييم العالمي QS Stars لعام 2022؛ إذ تقدمت 84 نقطة في المجموع العام مقارنة بعام 2019.

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ويُقاس أداء الجامعة من خلال مجموعة من المعايير والمؤشرات المختارة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وهي؛ معيار التعلّم والتعليم ، ومعيار السمعة التوظيفية، ومعيار العالمية، ومعيار البحث العلمي، ومعيار التعلّم الإلكتروني، ومعيار الابتكار، ومعيار الشمولية، ومعيار قوة البرنامج.



وقد أُطلق نظام تقييم QS Stars العالمي للتعليم العالي عام 2009 بوصفه وسيلة لتقييم مؤسسات التعليم العالي على نطاق أوسع يشمل معايير متنوعة؛ وتُقيّم الجامعات وفق ثمانية معايير على الأقل، إضافة إلى الأداء العام للجامعة، بما يمكّن الجامعة من تسليط الضوء على مجالات قوتها، والتعرف على نقاط الضعف وتحسينها.



ويُعد تقييم QS Stars أداة تسويقية عالمية من خلال الشارات والشعارات الخاصة بها، والتي تستفيد منها الجامعة لإبراز نقاط قوتها في جميع إعلاناتها وحملاتها التسويقية؛ ما ينعكس إيجابًا على إقبال الطلبة الدوليين وتحسين سمعة الجامعة الأكاديمية عالميًّا.



وبهذه المناسبة أشار رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود مشتركة بين كليات ومراكز وعمادات ووحدات الجامعة المعنية، وبين مركز الإعتماد وضمان الجودة، والذي أكد تميز الجامعة في مجالات متنوعة.