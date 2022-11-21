الأردنية والصحة العالمية يحتفلان بأسبوع التوعية بمضادات الميكروبات

الوكيل الاخباري - احتفلت الجامعة الأردنية، بالتعاون مع مكتب الصحة العالمية في الأردن،اليوم الاثنين، بالأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، لزيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية في العالم، وتشجيع الطلبة ومتلقي الخدمة والعاملين الصحيين وراسمي السياسات على اتّباع أفضل الممارسات، تجنّبًا لظهور مزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها.



وتضمن الاحتفال، الذي رعاه نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي وحضره عميدة كلية الصيدلة الدكتورة رولى درويش، وعميد كلية الطب الدكتور ياسر الريان، مسيرة لنشر الوعي حملت عنوان "Walk the Talk"، انطلقت من أمام برج الساعة وصولا إلى الكليات الطبية.



كما نظمت محاضرة توعوية للطلبة والمهتمين، قدمها كل من مسؤول الشؤون الصيدلانية الدكتور أنور الصدر، ومنسق الأنظمة الصحية ومسؤول مقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية الدكتور باسم زيدان، تناولت مخاطر زيادة استخدام المضادات الحيوية، والآثار الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات، وأهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية.



كما نظمت مناظرة شارك فيها طلبة من الكليات الطبية حول جائحة الاستخدام المسرف للمضادات الحيوية والاستخدام الأمثل لها.

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