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الأحد، 08-10-2023 02:44 م

الجامعة الأردنية والبنك الدولي يتباحثان حول تحديات التعليم العالي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم مع المستشار وخبير التعليم العالي في البنك الدولي جميل سلمي سبل التعاون المشترك، وآليات تحسين منظومة مؤسسات التعليم العالي، ورفع كفاءاتها وتطويرها من أجل استدامتها، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي بشكل عام والجامعة الأردنيّة بشكل خاص.

وتحدث عبيدات خلال اللقاء عن الجامعة بوصفها أقدم الجامعات في الأردن وأعلاها تصنيفًا، مشيرًا إلى العديد من قصص النجاح التي تشهدها، ذاكرًا تمكّنها، بفضل جهود كوادرها، من الوصول إلى قائمة أفضل 500 جامعة في العالم في تصنيف "كيو أس" الأخير، وحصول ما يقارب 55 برنامجًا من برامجها على الاعتماد الدولي، فضلًا عن حصول خرّيجي كلية الطب فيها على أعلى المراتب في امتحانات مزاولة المهنة الأمريكية.

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