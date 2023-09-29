إعلان هام من الجامعة الأردنية بشأن المرشحين للقبول في البرنامج الموازي - رابط

الوكيل الإخباري -
أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان، عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي/الدفعة الأولىاضافة اعلان
وأضاف العدوان، أن استكمال إجراءات القبول ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة لمراجعة الجامعة، حيث سيتم أرسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول للدخول الى نظام القبول الذاتي وتسديد الرسوم عن طريق أي فواتيركم، علماً بأن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم هو يوم الأحد 2023/10/1 الساعة 2 عصراً ، وبخلاف ذلك يعتبر الطالب مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد
ولفت إلى أنه سيتم تحديد مواعيد الامتحانات التصنيفية في اللغتين العربية والإنجليزية والحاسوب لاحقا.
وأكد أنه على جميع الطلبة المرشحين للقبول في كلية علوم الرياضة، مراجعة دائرة الرعاية الصحية داخل حرم الجامعة الأردنية (عيادة الطلبة - بجانب عمادة شؤون الطلبة)، حسب المواعيد التي ستحدد لاحقاً بعد قيام الطالب بإجراءات التسجيل، مصطحبين معهم؛ إثبات شخصية، وإحضار تقرير طبي (لجان لوائية أو مستشفى حكومي) يبين أن الطالب لا يعاني من أمراض تمنع من الالتحاق بكلية علوم الرياضة، و3 صور شخصية قياس (4 6)، لافتا إلى أنه على الطالب الاحتفاظ بنموذج اللياقة الصحية تمهيداً لتسليمه إلى مسجل الكلية في موعد استكمال القبول
لمعرفة اسماء الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي انقر هنا