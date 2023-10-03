وزيرة النقل تبحث مع البنك الدولي مجالات التعاون

الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، مجالات التعاون المستقبلي في مختلف مشروعات قطاع النقل.

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وأشادت التهتموني في بيان اليوم الثلاثاء، بالتعاون القائم بين الحكومة والبنك الدولي لدعم أنماط النقل من خلال تقديم الخدمات الفنية ودراسات جدوى للمشاريع ذات الأولوية.



وأكدت أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي ضمن مجالات التعاون التي جرى العمل عليها، كتفعيل مدونة قواعد السلوك لقطاع النقل العام والمساعدة الفنية لدعم تحديث استراتيجية النقل الوطنية للأعوام (2023-2027) وسياسة النقل العامة والمساعدة الفنية بشأن تقييم السلامة على الطرق.