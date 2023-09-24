تشكيلات أكاديمية وإدارية واسعة في الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري- قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عدنان بدران، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات الموافقة على إجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات للعام الجامعي 2023/2024 وعلى النحو الاّتي:





- تكليف الدكتور مفلح ضبعان الحويطات قائم بأعمال عميد كلية اللغات في فرع الجامعة العقبة.

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- تكليف الآتية اسماءهم كنواب للعمداء، على النحو الآتي:





الدكتور مفلح ضبعان الحويطات قائم بأعمال عميد كلية اللغات في فرع الجامعة العقبة



الدكتور وليد يوسف الصالح الحموري نائب عميد كلية التربية الرياضية لشؤون الطلبة والخريجين



الدكتور ابراهيم مصطفى محمود الطوباسي نائب عميد كلية علوم التأهيل لشؤون الدراسات العليا

الدكتورة لارا سلطان محمود الخليفات نائب عميد كلية علوم التأهيل لشؤون التدريب السريري



الدكتور حمد عقاب حمد السوالقة نائب عميد كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات للشؤون الأكاديمية



الدكتور يزن حسين امين البدارنة نائب عميد كلية الهندسة لشؤون الجودة والاعتماد والتصنيفات العالمية



الدكتورة رند هاني حامد الضمور نائب عميد البحث العلمي للمجلات والخدمات البحثية



الدكتورة اسراء فواز احمد الزغول نائب عميد البحث العلمي للشؤون التطوير وضمان الجودة



الدكتور ايمن صالح محمد البراسنة نائب عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية



الدكتورة فاتن عبدالرحيم صالح الجغل نائب عميد كلية الشريعة لضمان الجودة والتصنيفات العالمية



الدكتور حمزة عبدالله عطية الدريدي نائب عميد كلية التمريض للشؤون الأكاديمية والادارية

الدكتور حسين عبدالكريم حسين الحوامدة نائب عميد كلية اللغات الاجنبية للشؤون الاكاديمية والدراسات العليا



الدكتورة هاله عبدالحليم رضوان ابو طالب نائب عميد كلية اللغات الاجنبية للشؤون الادارية والشراكات



الدكتور عبدالرحمن متعب التخاينه نائب عميد كلية اللغات الاجنبية لشؤون الجودة والاعتماد الدولي والتصنيفات



الدكتورة منى موسى مكازي السليحات نائب عميد كلية الآثار والسياحة

الدكتور احمد عبدالسلام احمد حمدان نائب عميد كلية طب الأسنان لشؤون المستشفى



الدكتور جهاد محمد محمود العناتي نائب عميد كلية العلوم التربوية للشؤون الإدارية



الدكتور اشرف عادل محمود بني محمد نائب عميد كلية الأعمال لشؤون الدراسات العليا



الدكتور فؤاد مرزوق محمود كريشان نائب عميد كلية الأعمال للشؤون الإدارية والتعليم الإلكتروني



الدكتور عبدالحكيم عقلة محمد اخوارشيدة نائب عميد كلية الأعمال لشؤون الشراكات والعلاقات الدولية



الدكتور محمد ايوب سليمان عبدالمجيد نائب عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية والخريجين



الدكتور فؤاد اياد فؤاد الخصاونة نائب عميد كلية الفنون والتصميم لشؤون الجودة والتطوير

فيما قرر رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، بناءاً على تنسيب العمداء، الموافقة على إجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام للعام الجامعي 2023/2024 على النحو الآتي :





1-تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كليات فرع الجامعة/العقبة المبينة ازاء اسم كل منهم وذلك على النحو الآتي:



كلية اللغات

الدكتور مفلح ضبعان الحويطاترئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالنيابة

الدكتور خالد عبدالله عنبر رئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها بالنيابة

الدكتورة محمد المطارنه رئيس قسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابها بالنيابة



كلية العلوم الأساسية والبحرية



الدكتور أنس الطوالبة رئيس قسم الأحياء البحرية بالنيابة ورئيس قسم العلوم الحياتية بالنيابة ورئيس قسم الرياضيات بالنيابة



كلية الأعمال



الدكتورة رانيه العمري رئيس قسم المحاسبة بالنيابة

الدكتور محمد سلامه المصاروه رئيس قسم ادارة الاعمال بالنيابة

الدكتور علي عبدالهادي شحادة رئيس قسم التمويل بالنيابة



كلية السياحة والفندقة



الدكتور عاهد محمد خليفات رئيس قسم ادارة الفنادق بالنيابة ورئيس قسم الادارة السياحية بالنيابة

فيما قرر رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات إجراء التشكيلات الإدارية الآتية:



1- تكليف الدكتور زعبي محمد فاضل الزعبي ، الأستاذ في قسم ادارة الاعمال بكلية الأعمال مستشاراً لرئيس الجامعة لشؤون الاستثمار.



2- تكليف الدكتور نادر محمد نزال البصول ، الأستاذ في الجراحة العامة بكلية الطب قائماً بأعمال مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية.



3- تكليف الدكتور سامح عبدالقادر نمر الزبيدي ، الأستاذ المشارك في قسم الصيدلية الحيوية والسريرية بكلية الصيدلية قائماً بأعمال مدير وحدة الشؤون الدولية .



4- تكليف الدكتور بشار محمد عبدالقادر الصمادي ، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة قائماً بأعمال مدير دائرة الهندسة.



5- نقل السيد وصفي سليمان محمود الخصاونة من دائرة المطبعة إلى مكتب الوقفيات وتكليفه القيام بأعمال مديراً للمكتب.



6- نقل السيد جهاد كمال ابراهيم فريج من مكتب الوقفيات إلى وحدة العلاقات العامة والاذاعة ليعمل مديراً لدائرة الإذاعة.



7- نقل السيد محمد الزبيدي من دائرة الامن الجامعي إلى مستشفى الجامعة الاردنية وتكليفه القيام بأعمال مدير دائرة الخدمات المساندة في مستشفى الجامعة الاردنية .



8- نقل السيد عادل سعدالدين علي الثبيتات من دائرة الخدمات المساندة الى عمادة الشؤون الطلبة وتكليفه القيام بأعمال مدير دائرة في عمادة شوؤن الطلبة.



9- نقل السيد احمد الفريحات من مستشفى الجامعة الاردنية الى كلية الآداب وتكليفه القيام بأعمال مساعداً للعميد.



10- نقل السيد عبدالله سليمان عبدالله الزبيدي من عمادة شؤون الطلبة الى دائرة الخدمات المساندة وتكليفه القيام بأعمال مديراً لدائرة.



11- نقل الفاضلة لانا محمد محمود محيلان من مستشفى الجامعة الاردنية الى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الاردنية بوظيفة نائب مدير وحدة القبول والتسجيل لشؤون الادارية.





