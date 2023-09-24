الجامعة الأردنية والسفارة التركية تبحثان سبل تعزيز التعاون

الوكيل الاخباري- بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم مع سفير الجمهورية التركية لدى المملكة آردام أوزان والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والثقافية، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والشراكات الدكتورة ناهد عميش وعميد كلية اللغات الأجنبية الدكتور عدنان الصمادي.

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وأشار عبيدات خلال اللقاء بالوفد، الذي ضم ممثلين عن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق وعن معهد ومؤسسة يونس إمره، إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي قدمه الجانب التركي لبرنامج اللغة التركية الذي يدرس فيه حاليا قرابة الـ500 طالب وطالبة، إلى جانب ما قدّمه برنامج مولانا للتبادل الطلابي.



وأكد عبيدات ترحيب الجامعة بتعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والسفارة ومؤسسات التعليم العالي التركية في مجالات عدة، خاصة تبادل الطلبة والباحثين وتعليم اللغة التركية في الجامعة وإرسال مزيد من الطلبة الأتراك للدراسة في الجامعة في برامج اللغة العربية والشريعة وغيرها من البرامج، مثمنًا كذلك علاقات التعاون بين الجامعة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق ومؤسسة يونس إمره.



بدوره، عبر السفير عن سعادته بزيارة الجامعة بوصفها مؤسسة تعليم رائدة، مؤكّدًا ضرورة العمل لتعزيز العلاقات مع الأردن لما يربط الجهتين من تاريخ وأرضية مشتركة، كما شكر الجامعة على استمرارها بتعليم اللغة التركية، مشيرًا إلى الحاجة لبذل مزيد من الجهود لتعزيز وتفعيل التبادل والتعاون الأكاديمي والثقافي وتبادل المزيد من الطلبة، ذلك من خلال الأنشطة الترويجية والمدراس الصيفية والمنح وبرامج التبادل وإقامة ودعم المشاريع المشتركة التي تسيّرها من خلال الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.