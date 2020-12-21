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الإثنين، 21-12-2020 07:19 م

الجامعة الهاشمية تبحث التعاون مع بنك الشفاء والصحة الأردني

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون لدى لقائه اليوم الاثنين رئيس الهيئة الإدارية لبنك الشفاء والصحة الأردني أشرف الكيلاني التعاون في العديد من المجالات .
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وأكد الزبون أهمية المؤسسات الخيرية والتي تعمل على تقديم الخدمات التطوعية والصحية لكافة فئات المجتمع ، مشيراً الى أهم البرامج والمساقات التي تقدمها الجامعة من الجانب التطوعي والخدمي والصحي لطلبتها وللمجتمع من أيام طبية شاملة لمحافظة الزرقاء وغيرها من محافظات المملكة .

وعرض الكيلاني فكرة إنشاء بنك الشفاء في الأردن، على غرار بنوك الشفاء الموجودة في معظم دول العالم، منها الدول العربية، والتي تقدم خدمات صحية مجانية ، وأيام طبية في الأردن .

وقدمت عضو بنك الشفاء الدكتور ربى شقديح عرضاً عن أهم انجازات البنك والبرامج والمشاريع التي قام بتنفيذها على كافة المجالات، مؤكدة أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والبنك من خلال تدريب مجموعة من الطلبة ليكونوا اعوان لطلبة غيرهم لتعميم الفائدة للجميع .

وأكد عمداء الكليات الصحية في الجامعة أهمية مساندة المؤسسات والمبادرات الوطنية، والتي تعد من أهم الخطط التي تنتهجها الجامعة وتقوم على تنفيذها.

 




 

 


 

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