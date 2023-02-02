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الخميس، 02-02-2023 02:21 م

الجامعة الهاشمية تتقدم 91 مركزا في تصنيف الويبومتريكس

الجامعة-الهاشمية


الوكيل الإخباري- تقدمت الجامعة الهاشمية في التصنيف العالمي للجامعات الويبومتريكس هذا العام (91) مركزا بتقييم الجامعات العالمية، وانتقلت من المرتبة 1370 إلى المرتبة 1279 بين نحو 12 ألف جامعة ومؤسسة أكاديمية عالمية، وفي المرتبة 26 عربيا بين نحو 1400 جامعة ومؤسسة أكاديمية عربية، وحافظت على ترتيبها المحلي ثالثا بين الجامعات الأردنية العامة والخاصة.

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ويعد تصنيف الويبومتريكس تصنيفا عالميا متخصصا بالمواقع الإلكترونية للجامعات يصدر عن مختبر المقاييس الإلكترونية التابع للمجلس القومي للبحوث الإسبانية الذي يعد أكبر هيئة عامة للبحوث في إسبانيا، ويصدر بشكل دوري كل ستة أشهر بنسختيه في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.


وقال رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون إن الجامعة أعدت ونفذت مجموعة من إجراءات وسياسات الدعم والتحفيز للأكاديميين والباحثين المتميزين ساهمت في تحقيق إضافة نوعية في عدد البحوث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية المرموقة في المشاريع البحثية المدعومة، وإثراء أدوات النشر الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس على موقع الجامعة الإلكتروني، ما أسهم في تقدم الجامعة ضمن التصنيفات العالمية.


من جهته، قال عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي الدكتور محمود الصمادي إن الجامعة تتقدم بشكل لافت ومميز في هذا التصنيف العالمي الويبومتريكس، بعد أن حلت في عام 2010 في الترتيب 4387 عالميا لتواصل تقدمها في عام 2014 للترتيب 2470 عالميا، وحاليا في الترتيب 1279 وبفارق مميز عبر هذه السنوات.

 




 

 


 

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