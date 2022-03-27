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الأحد، 27-03-2022 05:05 م

الجامعة الهاشمية تطلق الفرع الطلابي للجمعية الأميركية للتعليم الهندسي

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الوكيل الاخباري - أطلقت كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية، اليوم الأحد، الفرع الطلابي للجمعية الأميركية للتعليم الهندسي.

وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، خلال رعايته حفل الإطلاق مندوبا عن الرئيس، إن ادارة الجامعة وضمن رؤيتها الاستراتيجية حريصة على دعم نشاطات الطلبة وابداعاتهم ومشاركتهم في جميع فعالياتهم ما يسهم في تطوير مهاراتهم واطلاعهم على أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات العلوم والتقنية، ولاسيما المجال الهندسي. 

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