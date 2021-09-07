الجامعة الهاشمية تكشف عن آلية العودة الوجاهية

الوكيل الإخباري - أقر مجلس العمداء في الجامعة الهاشمية، آلية تنفيذ نظام إدماج التعليم الإلكتروني الأسس المرتبطة به؛ وذلك للبدء بتعديل الخطط للبرامج الدراسية (التخصصات) التي تطرحها الكليات لتتواءم مع نظام إدماج التعليم الإلكتروني.

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وبناء على ذلك ستكون المواد الدراسية المطروحة للفصل الدراسي الأول القادم 2021-2022 وفق الإطار التالي:



‌أ. مواد تعلم الكتروني بالكامل وفي حدود الـ10% على الأقل من خطة كل برنامج (تخصص).



‌ب. مواد تعليم مدمج (وجاهي و الكتروني) وفي حدود الـ10% من خطة كل برنامج وتكون وفق مواد دراسية موزعة على السنوات (أولى – رابعة).



‌ج. مواد التعليم الوجاهي في حدود 70-80% تدرس في الحرم الجامعي بالطريقة التقليدية.



وعليه فإن الطالب يسجل برنامجه الدراسي متضمنا مواد تقع في واحدة أو أكثر مما يلي :



‌أ. فئة مواد تعلم إلكتروني كامل عن بعد وهذه تطرح خلال الفصل الأول بعد الساعة الرابعة حتى يكون الطالب في بيته مهيئاً لدراستها.



‌ب. مواد تعليم مدمج يحضر الطالب فيها جزء وجاهي واخر الكتروني عن بعد مثلاً أحد وثلاثاء وجاهي و يوم الخميس الكتروني عن بعد (آلية 2 + 1) أو اثنين وجاهي واربعاء عن بعد (الية 1 + 1) وفي الفصل الدراسي الاول القادم 2021-2022 ستطرح معظم المواد وفق الية 2 + 1 وتكون خلال ساعات دوام الجامعة ( 8 صباحا – 3.3 بعد الظهر).



‌ج. مواد وجاهية يحضرها بالكامل في الجامعة سواء (ح ث خ ) أو (ن ر) وستطرح هذه المواد في الفصل الدراسي الاول القادم 2021-2022 خلال ساعات دوام الجامعة ( 8 صباحا – 3.3 بعد الظهر).



وأشارت الجامعة إلى أن الأولوية لمواد التعلم الإلكتروني الكامل هي لمتطلبات الجامعة وبعض متطلبات الكلية وفق ما تحدده كل كلية.



ونوهت إلى أنه عند طرح البرنامج سيحدد بجانب المادة المطروحة انها وجاهي او مدمج او الكتروني كامل وعلى الطالب الانتباه لذلك عند التسجيل مع الإشارة إلى أن جميع الامتحانات ستكون داخل الحرم الجامعي والمواد للدراسات العليا والدبلوم ستكون بنظام الوجاهي.

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