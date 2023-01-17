الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

الوكيل الاخباري-اعلنت الجامعة الهاشمية اليوم الثلاثاء عن تمديد التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة (ماجستير هندسة الكهرباء، وماجستير هندسة انظمة الحاسوب الذكية والآمنة). اضافة اعلان





وقالت في منشور عبر "فيسبوك" أنه التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء (17/1/2023) ولغاية مساء يوم الاثنين الموافق (30/1/2023).



لتقديم طلب: www.apl.hu.edu.jo



علماً بأنه لن يتم دراسة أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة وحسب قرارات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .



ونوهت إلى ضرورة قراءة محتوى الإعلان بدقه والاطلاع على التخصصات المطروحة قبل البدء بتعبئة الطلب واتمام عملية دفع رسوم طلب الالتحاق واعتماد الطلب قبل انتهاء فترة التقديم المذكورة اعلاه.

