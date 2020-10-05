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الإثنين، 05-10-2020 09:10 ص

الجمارك تحدد المبلغ الواجب التصريح عنه عند دخول الأردن

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الوكيل الإخباري- أقرّت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعديل المادة (3) بتعديل المبلغ الواجب التصريح عنه من (15) ألف دينار إلى (10) آلاف دينار.

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وجاء التعديل بأنه على كل شخص عند دخوله المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت إجمالي قيمتها تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة والبالغة (10) آلاف دينارأردني أو ما يعادلها من العملات وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.


وتهيب دائرة الجمارك بالمسافرين القادمين للمملكة عبر المطارات والمنافذ الحدودية بالتصريح عن الأموال المنقولة التي بحوزتهم والتي تزيد عن الحد المقرر من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



 




 

 


 

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