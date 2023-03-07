الجمارك تدعو المسافرين للتصريح عن الأموال الزائدة عن 10 آلاف دينار

الوكيل الإخباري - أهابت دائرة الجمارك الأردنية، بالمسافرين (القادمون والمغادرون) من الأردن وإليه عبر المطارات والمنافذ الحدودية بالتصريح عن الأموال المنقولة التي بحوزتهم التي تزيد عن الحد المقرر 10 آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملات.

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وقالت الجمارك الأردنية، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على (فيسبوك)، إنّ التصريح عن الأموال المنقولة التي بحوزة المسافر من خلال نموذج معد لهذه الغاية.



وأضافت، أن عدم التصريح أو التصريح الخاطئ يعرض المسافر للمساءلة القانونية.



يشار إلى أن تقديم الاقرار إلزامي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2021، حيث تنص،

على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة الاف دينار(10000) او مايعادلها من العملات الاجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن.