الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

الوكيل الاخباري - نظمت دائرة الجمارك، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر، لموظفي وحدات المخاطر في 6 جهات رقابية حكومية معنية بعملية التوحيد والدمج في المنافذ الحدودية.



وتهدف الدورة التي يشارك بها موظفون من وزارات الزراعة، والبيئة، والصحة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إلى تطبيق نظام إدارة مخاطر متكامل يتماشى مع قرار رئاسة الوزراء بتوحيد جهات الرقابة الحدودية تحت مظلة الجمارك.

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