الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

بحث التعاون العلمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومحمد السادس المغربية

الأربعاء، 31-08-2022 06:01 م

الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

8202227203910627142833


الوكيل الاخباري - نظمت دائرة الجمارك، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر، لموظفي وحدات المخاطر في 6 جهات رقابية حكومية معنية بعملية التوحيد والدمج في المنافذ الحدودية.

وتهدف الدورة التي يشارك بها موظفون من وزارات الزراعة، والبيئة، والصحة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إلى تطبيق نظام إدارة مخاطر متكامل يتماشى مع قرار رئاسة الوزراء بتوحيد جهات الرقابة الحدودية تحت مظلة الجمارك.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202230181539101673923

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

82022615318207594609

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

820222185225191648129

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

w

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

wwww

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

8202230174122631678134

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

أخبار متعلقة
820228202139145596716

الجمارك توقع اتفاقية الربط الإلكتروني مع شركة الأسواق الحرة

6514a6bb-9b48-4a78-aaa0-d2cbc1c7d342

القضاة يؤكد ضرورة السير بالتسهيلات المقدمة لتجارة الترانزيت

WhatsApp Image 2022-08-13 at 11.13.08 AM

وفد من غرفة صناعة وتجارة الخليل يزور دائرة الجمارك

443761_1_1643719801

هام من الجمارك حول تسجيل محركات المركبات

1

الجمارك تطلق برنامج القائمة الذهبية الوطنية لقطاع الاستيراد

image

هام من وزير المالية بشأن رواتب جميع مرتبات الجمارك