القضاة يؤكد ضرورة السير بالتسهيلات المقدمة لتجارة الترانزيت

الوكيل الإخباري - أكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة خلال جولته التفقدية لمديرية جمرك العقبة، أن الدائرة تسعى دائمًا إلى تقديم كافة الخدمات الجمركية المميزة والميسّرة والآمنة، التي من شأنها تسهيل العمليات الجمركية وفقًا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة، انطلاقًا من رؤية ورسالة الجمارك والتي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية؛ للارتقاء بالعمل الجمركي الذي يساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير مناخ استثماري جاذب.

اضافة اعلان



وأشار القضاة خلال لقائه ممثلي شركات التخليص، إلى أهمية وجود تعاون مشترك والتزام وثيق، وتنسيق فاعل بين دائرة الجمارك وجميع الشركاء في العمل الجمركي، مؤكدًا أن الإجراءات التحسينية والتطويرية التي قامت بها الدائرة بالتعاون مع الجهات المعنية ستؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة من خلال تظافر الجهود من كافة الجهات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



واستمع القضاة خلال اللقاء إلى الملاحظات التحسينية والمقترحات التي تقدم بها ممثلو الشركات، موعزًا بتشكيل لجنة خاصة لدراسة كافة الإجراءات الجمركية المطبّقة في الساحة، وكذلك السير بإجراءات تشكيل مجلس شراكة مصغر يضم الجهات العاملة في ساحة رقم (4) لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.



وخلال لقائه مجموعة من رؤساء الوحدات وموظفي وحدات التخليص العاملة في ساحة (4)، أكّد القضاة ضرورة بذل كافة الجهود والطاقات والتعاون مع كافة الشركاء لتسهيل الإجراءات وتيسير حركة مرور البضائع إلى مقصدها، سواء إلى السوق المحلي أو البضائع المارة بالترانزيت عبر أراضي المملكة، مشددًا على ضرورة مواصلة السير بالتسهيلات التي تقدمها دائرة الجمارك لتجارة الترانزيت، من خلال تقليل نسبة المعاينة لبضائع الترانزيت، والاعتماد على التقنيات الحديثة في التفتيش والتتبع الإلكتروني.