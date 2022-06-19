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الأحد، 19-06-2022 02:41 م

الجمعية الفلكية الأردنية: وقفة عرفة الجمعة 8 تموز وعيد الأضحى السبت

وقفة عرفات


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشفت الجمعية الفلكية الأردنية بناء على الحسابات الفلكية أن تحري هلال ذي الحجة 1443 هجرية سيكون بعد مغرب شمس يوم الأربعاء الموافق 29 حزيران 2022 حيث أظهرت الخرائط إمكانية رؤية الهلال ممكنة فقط بالتلسكوب في الوطن العربي ( المنطقة الزرقاء).

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وأضافت الجمعية لـ "الوكيل الإخباري" وبحسب الحسابات الفلكية فمن المتوقع إعلان الأول من ذي الحجة ليكون الخميس 30 حزيران وبهذا فإن وقفة عرفات تصادف التاسع من ذي الحجة الموافق 8 تموز يوم الجمعة ، واليوم العاشر من ذي الحجة 9 تموز السبت أول أيام عيد الأضحى. 


ونوهت الجمعية أن الإعلان الرسمي للمناسبات الدينية من صلاحية دائرة الإفتاء.

 

التالي الخريطة:



 




 

 


 

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