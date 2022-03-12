السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

معلومات تكشف لأول مرة .. الأميرة دينا: ابني أصيب بالسرطان وفخر النساء زيد جدة زوجي

توقع ارتفاع تكاليف رحلة العمرة 50 ديناراً في رمضان

تراجع ديون القطاع العام لصالح البنوك 1%

ارتفاع أسعار أسهم بورصة عمّان 1.86 % في أسبوع

أسعار الذهب محليا

قافلة الموت تتحرك نحو كييف

توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات

الكونغرس يقر 1.650 مليار دولار مساعدات للأردن

انخفاض سعر الخيار اليوم في السوق المركزي

بدء الامتحانات العملية للشامل اليوم

السبت، 12-03-2022 06:54 ص

الجولة الثالثة من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تنطلق اليوم

الاردن اولا


الوكيل الإخباري - تنطلق في الديوان الملكي الهاشمي، السبت، الجولة الثالثة من أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بمشاركة خبراء يمثلون قطاعات حيوية من الاقتصاد الوطني، وتتناول الجولة الثالثة من الورشة مناقشة العوامل المطلوبة لتمكين نمو كل قطاع وتحقيق أولوياته، وتأطيرها في برنامج متكامل لكل قطاع.

اضافة اعلان


وتهدف الورشة، التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رسم خارطة طريق متكاملة للاقتصاد، محددة زمنياً وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل وتنعكس نتائجها إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.


وكان جلالته تابع أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية وتحدث إلى المشاركين في جميع القطاعات واستمع إلى شرح منهم عن محاور عملهم وما يتم تدارسه في هذه الجلسات.
وتشمل الورشة قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، مع التركيز هذا الأسبوع على صناعة الألبسة بعد أن تناولت الجلسة الماضية الصناعات الدوائية، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.
وكان جلالة الملك قد وجه بتنظيم ورشة عمل وطنية تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في قطاعاتنا الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_77d29412041d7ce38d2162ba2f3076b0

معلومات تكشف لأول مرة .. الأميرة دينا: ابني أصيب بالسرطان وفخر النساء زيد جدة زوجي

bX2UtK4nkx7ZDNC8DVw3jEHsB8D9DLNfh1nQkit4

توقع ارتفاع تكاليف رحلة العمرة 50 ديناراً في رمضان

M63A9728 - Copy

لقاءان حواريان في إربد للتشجيع على الانتخابات غدا الأحد

320229165213547756973

توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات

3231-305281631 (1)

توجه رسمي لتغليظ العقوبات على اعتداءات المياه

0L5A1485 - Copy

الكونغرس يقر 1.650 مليار دولار مساعدات للأردن

أخبار متعلقة
LandingPage_MainHeader_Jordan'sGoverningSystem_CoatofArms-(2)

الجولة الثالثة من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تنطلق غدا السبت

ع

بتوجيهات ملكية العيسوي يلتقي وجهاء محافظة معان

الديوان

بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

lvH3zahXMNXJhckvxzoQeu6YCZ9HGeBh6w6TlVh8

انطلاق الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية السبت في الديوان الملكي

5d09213e45d12c8d6f8b57a46b473d67

الخصاونة: الاقتصاد الأردني شهد تباطؤاً كبيراً في النمو.. و"الأردن دائماً يستحق الأفضل"

0L5A0349

الخصاونة: ملتزمون بمخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية