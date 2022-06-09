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الخميس، 09-06-2022 08:42 م

الجيش : استشهاد رقيب أول من مرتبات الانتشار السريع في مالي

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الوكيل الاخباري - صرح مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية – الجـيش العربـي، أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم الخميس، استشهد الرقيب/1 جميل محمود متروك من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/2، أثناء قيامه بواجبه.

وتنعى القوات المسلحة الشهيد لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتأتي مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية مالي في إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الانساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

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