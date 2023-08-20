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الأحد، 20-08-2023 06:38 ص

الجيش: بدء تقديم طلبات التجنيد للإناث والذكور - رابط

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والاناث من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح) وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2023/2024.

وأكدت في بيان صادر عنها أن رابط التقديم سيتم تفعيله اليوم الأحد الموافق 20-8-2023 الساعة الـ 9 صباحا (الرابط)

وأضاف أن تكاليف الدراسة على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبراتب تلميذ مجند وحسب التعليمات طيلة مدة الدراسة.

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