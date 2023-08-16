المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمرينا عسكريا ليليا (فرسان الميدان)

الوكيل الإخباري - نفذ لواء اليرموك الآلي/12 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الثلاثاء، تمرينا عسكريا ليليا (فرسان الميدان) في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير، وقائد المنطقة العميد الركن حسن أبو رمان.

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ويهدف التمرين إلى اختبار الكفاءة والجاهزية القتالية لمجموعة القتال/ عمرو في تنفيذ العمليات التعرضية الليلية والدفاعية، والمهام الادارية وتنمية القدرات والمهارات القتالية للمشاركين، وتأهيل وتدريب مرتبات اللواء للعمل في مختلف الظروف والأوقات.



واشتمل التمرين على تنفيذ هجوم ليلي للتعامل مع قوة معادية باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ورماية الدبابات، وأظهر المشاركون في التمرين، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة – ، معنويات عالية ومستوىً متميزاً واحترافية في تنفيذ الواجبات.









