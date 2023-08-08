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الثلاثاء، 08-08-2023 01:33 م

الجيش: إحباط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الجنوبية

الجيش 2


الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت أمس الإثنين، محاولة تسلل لثلاثة أشخاص بطريقة غير مشروعة على إحدى واجهاتها الحدودية.

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وأضاف المصدر، أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض على المتسللين الثلاثة الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة وهم تركي الجنسية، وأذربيجاني وجورجي وجد بحالة غيبوبة وتم تقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين وتبين بأنه متوفي، كما تم تحويل الشخصين الآخرين إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل مع أي عملية تسلل، أو محاولة تهريب بكل قوة وحزم؛ لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.


 




 

 


 

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