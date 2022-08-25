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الخميس، 25-08-2022 09:11 م

الجيش يحبط تهريب 600 ألف حبة مخدرة

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وادارة مكافحة المخدرات والجمارك الأردنية أحبطت، الأربعاء، في معبر حدود جابر محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسللين، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (600) ألف حبة مخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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