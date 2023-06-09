الجيش: 1220 طائرة درون ستضيء سماء عمان باستعراض جوي ضخم غداً

الوكيل الإخباري - تنظم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء يوم غد السبت، استعراضاً جوياً باستخدام 1220 طائرة مسيرة "درون"، احتفاءً بعيد الاستقلال الـ77، مئوية إطلاق مسمى الجيش العربي على قواتنا المسلحة، عيد الجلوس الملكي على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

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وتدعو القيادة العامة المواطنين إلى مشاهدة العرض الجوي الذي ستقدمه طائرات الدرون في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت في سماء صرح الشهيد/ عمان.



ويأتي هذا الاستعراض ضمن الاحتفالات الوطنية الغالية على قلوب الأردنيين.