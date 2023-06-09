السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد تحذر: امطار وغبار وتساقط للبرد السبت

%75 من السياحة الداخلية بالعقبة عائلية

إصابة 3 أشخاص بعيارات نارية إثر مشاجرة خلال زفاف في إربد

الجيش: 1220 طائرة درون ستضيء سماء عمان باستعراض جوي ضخم غداً

وزير الطاقة يشارك بجلسات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

الأوقاف تكشف: 3 فئات لمساكن الحجاج الأردنيين وابعدها 2 كيلومتر

توجيه 37 تهمة لترامب بقضية الوثائق السرية

وفد من وزارات السياحة العربية يزور البترا

الخصاونة عن لقاء مؤسس "ChatGPT": نقاش مهم للاستفادة من الذَّكاء الاصطناعي

"الأمن السيبراني" يحذر الأردنيين من رسالة بريد إلكتروني مزيّفة

الجمعة، 09-06-2023 10:36 م

الجيش: 1220 طائرة درون ستضيء سماء عمان باستعراض جوي ضخم غداً

image (2)


الوكيل الإخباري - تنظم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء يوم غد السبت، استعراضاً جوياً باستخدام 1220 طائرة مسيرة "درون"، احتفاءً بعيد الاستقلال الـ77، مئوية إطلاق مسمى الجيش العربي على قواتنا المسلحة، عيد الجلوس الملكي على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

اضافة اعلان


وتدعو القيادة العامة المواطنين إلى مشاهدة العرض الجوي الذي ستقدمه طائرات الدرون في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت في سماء صرح الشهيد/ عمان.


ويأتي هذا الاستعراض ضمن الاحتفالات الوطنية الغالية على قلوب الأردنيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
46666666666666666666666666666666-2

%75 من السياحة الداخلية بالعقبة عائلية

fcc83eb251f5bfcaa5707c52d8b57f70

إصابة 3 أشخاص بعيارات نارية إثر مشاجرة خلال زفاف في إربد

444

وزير الطاقة يشارك بجلسات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

03

الأوقاف تكشف: 3 فئات لمساكن الحجاج الأردنيين وابعدها 2 كيلومتر

1686330639863

وفد من وزارات السياحة العربية يزور البترا

4444444444444444444444

الخصاونة عن لقاء مؤسس "ChatGPT": نقاش مهم للاستفادة من الذَّكاء الاصطناعي

أخبار متعلقة
520233193150968484258

الدفاع المدني يتجهز اليوم لإعادة الشابة نادية التي تزن 400 كغم لمنزلها في الزرقاء

3

شاهد : الموكب التجريبي لزفاف ولي العهد بشوارع عمان - صور

000000

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

72844F92-F3A7-404B-9EEC-D8609DDDE22D-780x450

أين سيقام حفل زفاف ولي العهد ؟

1684408991148

تربية قصبة عمان تحتفل بعيد الاستقلال

8888888888888

بحث تعزيز التعاون مع صاحبات الاعمال التونسيات